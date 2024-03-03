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Чи зараховується до стажу період догляду за особою з інвалідністю: відповідь Пенсійного фонду

Україна, Неділя 03 березня 2024 07:31
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Чи зараховується до стажу період догляду за особою з інвалідністю: відповідь Пенсійного фонду Фото: українцям розповіли, чи зараховується до стажу період догляду за особою з інвалідністю (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Період догляду за особою з інвалідністю зараховується до стажу, однак за певних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Пенсійний фонд України.

За даними Пенсійного фонду, законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачено зарахування до страхового стажу періодів догляду за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла пенсійного віку та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, а також періодів догляду за дитиною з інвалідністю чи за тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність.

Період догляду зараховується до страхового стажу, якщо людина, яка здійснювала догляд:

  • є працездатною (не досягла пенсійного віку та не є особою з інвалідністю);
  • не працювала в такий період;
  • отримувала в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

"При дотриманні таких умов період догляду враховується до страхового стажу людини, оскільки згідно зі статтею 11 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” у цей період вона є застрахованою особою. Страхувальником для неї є відповідний орган соціального захисту населення, що виплачує їй допомогу, надбавку або компенсацію", - наголосили в Пенсійному фонді.

Водночас, якщо догляд мав місце у період з липня 2000 року, то заробіток за цей період враховується у розмірі мінімальної заробітної плати.

У разі доцільності зазначений період “оптимізується”, тобто вилучається з підрахунку індивідуального коефіцієнту заробітку для обчислення пенсії як період з найнижчим заробітком.

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