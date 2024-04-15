Чи загрожує Україні угорське головування в ЄС: що кажуть в Кабміні

Якщо країни ЄС схвалять початок переговорів про вступ України у червні, то під час головування Угорщини в Раді ЄС будуть вирішуватися суто технічні питання.

Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в ефірі телемарафону.

"Якщо в червні буде ухвалено рішення про яке, я говорю (офіційне затвердження переговорної рамки - ред.), то фактично в рамках угорського головування можна буде сконцентруватися на інших питаннях", - сказала вона.

За її словами, старт офіційних переговорів запускає десятки технічних процедур. Це скринінг законодавства, підготовка до відкриття переговорних розділів. Це мінімум піврічний період часу. Тому на угорське головування припаде тільки кінцевий звіт про розширення в кінці року.

"І я думаю, що якраз ми сконцентруємо на тому, щоб підтягнути інші країни розширення. Як мінімум - це бачення угорської сторони", - повідомила Стефанишина.

Встигнути до 1 липня

Нагадаємо, Угорщина з 1 липня головує в Раді ЄС та змінить Бельгію. Уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана займає проросійську позицію та неодноразово блокував європейські ініціативи щодо України.

Раніше депутат Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель в інтерв'ю РБК-Україна заявила, переговори щодо вступу України до Європейського Союзу мають розпочатися до червневих виборів до Європарламенту.

При цьому депутат Європарламенту зазначила, що майбутнє головування Угорщини в Раді Євросоюзу з 1 липня "можливо, не схилятиметься" до початку переговорів.

"Так що нам потрібно встигнути або до європейських виборів, що було б ідеально, або до 1 липня", - сказала вона.