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Чи вплине не чітка печатка у трудовій на зарахування стажу? Відповідь ПФУ

Неділя 19 травня 2024 06:27
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Чи вплине не чітка печатка у трудовій на зарахування стажу? Відповідь ПФУ Ілюстративне фото: Пенсійний фонд пояснив, чи вплине не чітка печатка на трудовий стаж (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Нечіткий відбиток печатки у трудовій книжці не завадить зарахуванню стажу роботи. Однак це можливо при умові, якщо дані про цей період є у Реєстрі застрахованих осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Як зазначили у ПФУ, людина самостійно може ознайомитись з інформацією про страховий стаж та розмір заробітної плати, яка враховується для розрахунку пенсії, на веб-порталі електронних послуг ПФУ через особистий кабінет.

У випадку, якщо ж у трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи - для підтвердження стажу обов'язково приймаються дані, які є у реєстрі застрахованих осіб.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні люди, які вийшли на пенсію, можуть мати під своєю опікою дітей до 18 років. У такому випадку їм передбачено надбавку до пенсійних виплат.

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