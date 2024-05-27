Чи призведуть протести у Вірменії до зміни влади: відповідь експертів

Жителі Вірменії вийшли на масштабні протести проти чинного уряду через те, що влада побоюється нових зіткнень з Азербайджаном. Наразі підтримка чинної влади набагато нижча, ніж у 2018 році.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли вірменські політологи Армен Ованнісян та Рубен Меграбян.

Наразі опозиція повністю підтримала протести громадян та шукає способи усунення Ніколо Пашиняна з посади прем'єр-міністра. Під час соцопитувань з'ясувалось, що підтримка чинної влади набагато нижча, ніж у 2018 році - у березні 2024 року рейтинг Пашиняна впав до історичного мінімуму і склав 8%.

Як вважає Рубен Меграбян, навіть після програшу війни з Азербайджаном люди можуть підтримати державу в особі Пашиняна.

"Тоді їхні опоненти виглядали як п'ята колона. Наразі передумов, що ситуація зміниться, немає. Цього не може бути в принципі, поки нинішня опозиція вважає себе головними опонентами влади. Як і немає передумов для зміни влади неконституційним шляхом, бо у таких проектів немає соціальної бази", - наголосив він.

Водночас наразі на те, щоб висловити уряду Пашиняна недовіру опозиції не вистачить голосів. Адже у її лавах навіть немає єдиної думки про те, чи треба скласти мандати.

Дострокові вибори можливі у випадку, якщо сам Пашинян та "Громадянський договір" зрозуміють, що вже час для них. Тоді вони можуть зважитися на розпуск парламенту.

"Не думаю, що це відбудеться найближчим часом. Справи з рейтингом у них, м'яко кажучи, не дуже і отримати більшість їм точно не вдасться. Момент складний, варто почекати, але рішення про розпуск прийматиме Пашинян, а не опозиція", - вважає Армен Ованісян.

Протести у Вірменії

Нещодавно у Вірменії почалися масштабні на фоні того, як місяць тому стартувала делімітація кордону з Азербайджаном. Зокрема, люди вимагають відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

Більш детально про протести - у матеріалі РБК-Україна.