Чи припинять США підтримувати Україну в разі перемоги Трампа: у НАТО дали прогноз

США навряд чи припинять підтримувати Україну у її боротьбі проти Росії незалежно від результатів президентських виборів. Це не на користь Америки.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Виступаючи на конференції у Сеулі, Бауер заявив, що серед американського народу, а також серед Демократичної та Республіканської партій є широка підтримка України.

"Я думаю, що у цьому світі малоймовірно, що США як країна припинять підтримувати Україну", - сказав він.

Зауваження Бауера пролунали після того, як кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп заявив під час дебатів, організованих ABC News, що припинення війни в Україні відповідає інтересам Америки. Колишній президент не відповів на запитання модератора, чи хоче він, щоб Україна виграла війну.

"Як ми всі знаємо, політики, які беруть участь у виборах, кажуть речі, які не обов'язково стають політикою їхнього уряду, якщо вони переможуть на виборах", - сказав адмірал НАТО.

Боротьба за Білий дім залишається напруженою напередодні виборів 5 листопада, і два кандидати суттєво розходяться у думках щодо врегулювання війни Росії проти України, яка триває вже третій рік.

У той час як президент Джо Байден і Харріс обіцяли підтримувати Київ стільки, скільки потрібно, Трамп неодноразово висловлював сумніви щодо зобов'язань США перед НАТО і заявляв, що покладе край війні до своєї інавгурації. Володимир Путін тим часом не подав жодних ознак того, що він готовий до переговорів, окрім як на своїх умовах.

"Якщо росіяни зараз припинять війну і повернуться додому, війна закінчена. Якщо Україна зараз припинить війну, вони втратять свою країну. Ось у чому різниця, - сказав Бауер. - Я був би вражений, якби США були зацікавлені в тому, щоб дозволити Путіну виграти цю війну".