Чи планують США найближчим часом виведення військ з Іраку: відповідь Пентагону

У Пентагоні відповіли, чи США планують вивести свої війська з Іраку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У Пентагоні заявили, що не збираються виводити американські війська з Іраку, попри те, що іракський парламент минулого тижня ухвалив резолюцію про виведення іноземних військ з країни.

"На цей момент мені невідомі якісь плани (планувати виведення військ). Ми, як і раніше, зосереджені на місії з розгрому ІДІЛу. Американські війська знаходяться в Іраку на запрошення уряду", - заявив на брифінгу речник Пентагону Патрік Райдер .

Представник Пентагону заявив, що йому не відомо про будь-які плани Багдада вивести американські війська з Іраку. Він порадив журналістам звернутися до Держдепартаменту США для будь-яких дипломатичних обговорень з цього питання.

Ситуація на Близькому Сході

Офіс прем'єр-міністра Іраку Мухаммеда Шіа аль-Судані оголосив у п'ятницю 5 січня про кроки щодо виведення американських військ після удару американського безпілотника по Багдаду, який був засуджений урядом.

Так Пентагон убив лідера ополчення, що підтримувався Іраном у столиці Іраку Багдаді. Він брав участь у плануванні та проведенні нападів на американських військовослужбовців.

Також ми писали, що системи оборони аеродрому збили озброєний безпілотник над аеропортом Ербіль на півночі Іраку, де дислокуються сили США та інших міжнародних сил.