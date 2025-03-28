Чи нападатиме Путін на країни НАТО через п'ять років: думка політолога

Цілком можливо, що через п'ять років російський диктатор Володимир Путін нападе на країни НАТО. За цей період РФ вкладе ще більше коштів у свою військову спроможність.

"Це ж розуміння, що це не зараз, має бути через п'ять років. Коли Путін піднакопить можливості та конкретно нападе на ЄС. Це можливо, це реально можливо. Давайте будемо відверті, що те, що робить зараз Путін з Україною, це лише початок. Це просто показова акція для страти всіх, хто був з ним незгодний. А доки в нього є можливості, доки в нього є здоров'я, на жаль, він буде робити все для того", - сказав Городницький.



Він зазначив, що Путін вже давно не при своєму розумі, але принаймні, "якщо він буде чітко мислити з точки зору вбивства, він буде це робити".

"Він буде максимально намагатися знищити все, що в нього є навколо, і якщо в нього будуть такі можливості, якщо його оточення буде давати це робити. Поки що в нього з цим проблемами немає, весь генералітет його підтримує, тому що на війні вони заробляють божевільні кошти. Чому б їм це не продовжувати?", - додав політолог.

За його словами, якщо росіяни бачать, що ЄС готується до війни, що вони нападуть.

"Вони будуть ще більше викачувати грошей і ще більше вкладати у свою військову спроможність, щоб, по-перше, добити до кінця Україну, а по-друге, щоб ще відкрити фронт щодо ЄС. Європа ж дійсно була слабкою. На даний час вона також дійсно слабка", - зазначив Городницький.