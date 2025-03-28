Чи нападатиме Путін на країни НАТО через п'ять років: думка політолога
Цілком можливо, що через п'ять років російський диктатор Володимир Путін нападе на країни НАТО. За цей період РФ вкладе ще більше коштів у свою військову спроможність.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький.
"Це ж розуміння, що це не зараз, має бути через п'ять років. Коли Путін піднакопить можливості та конкретно нападе на ЄС. Це можливо, це реально можливо. Давайте будемо відверті, що те, що робить зараз Путін з Україною, це лише початок. Це просто показова акція для страти всіх, хто був з ним незгодний. А доки в нього є можливості, доки в нього є здоров'я, на жаль, він буде робити все для того", - сказав Городницький.
Він зазначив, що Путін вже давно не при своєму розумі, але принаймні, "якщо він буде чітко мислити з точки зору вбивства, він буде це робити".
"Він буде максимально намагатися знищити все, що в нього є навколо, і якщо в нього будуть такі можливості, якщо його оточення буде давати це робити. Поки що в нього з цим проблемами немає, весь генералітет його підтримує, тому що на війні вони заробляють божевільні кошти. Чому б їм це не продовжувати?", - додав політолог.
За його словами, якщо росіяни бачать, що ЄС готується до війни, що вони нападуть.
"Вони будуть ще більше викачувати грошей і ще більше вкладати у свою військову спроможність, щоб, по-перше, добити до кінця Україну, а по-друге, щоб ще відкрити фронт щодо ЄС. Європа ж дійсно була слабкою. На даний час вона також дійсно слабка", - зазначив Городницький.
Путін готується до війни з НАТО
Нагадаємо, за даними німецької розвідки, російська влада, найімовірніше, готується до масштабної війни проти НАТО.
У звіті сказано, що російський диктатор Володимир Путін сприймає відносини із Заходом як системний конфлікт і готовий використовувати силу для досягнення своїх цілей.
Зазначається, що до кінця десятиліття Росія може бути повністю готова до "широкомасштабної конвенційної війни".
Водночас, за оцінкою литовської спецслужби VSD, Кремль поки що немає змоги напасти на весь Альянс. Однак росіяни можуть "перевірити НАТО" невеликою військовою операцією проти однієї або кількох країн блоку. І таким чином з'ясувати наскільки серйозно союз поставиться до своїх зобов'язань.
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