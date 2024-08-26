Чи можуть Україна та Росія провести переговори на другому саміті миру: що говорить Київ

Україна планує вже цього року провести другий саміт миру, куди хочуть запросити Росію. Про переговори між двома воюючими країнами поки не йдеться.

Більш детально про можливість діалогу між Києвом та РФ на саміті, - у матеріалі РБК-Україна .

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Участь Росії - під питанням

Українські чиновники після завершення першого саміту миру неодноразово заявляли про те, що на другий такий захід планують запросити Росію.

Зокрема, як зазначав президент України Володимир Зеленський, більшість країн світу хочуть, щоб представник РФ взяв участь у другому саміті миру. На їхню думку, в іншому випадку буде неможливо досягти істотних результатів.

"Оскільки весь світ хоче, щоб вони були за столом переговорів, ми не можемо бути проти, тому що для нас важливо їх зупинити", - наголошував глава української держави.

При цьому керівник Офісу президента України Андрій Єрмак звертав увагу, що участь Росії у саміті миру можлива, але Україна не збирається йти на будь-які компроміси з агресором.

У свою чергу, чиновники країни-агресора не допускають навіть можливості того, що вони відправлять свого представника на другий саміт миру.

Так, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров скаржився, що для Росії є неприйнятною формула миру, яка є основою у питанні проведення другого саміту миру.

При цьому прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що для Росії формат другого саміту миру є "ультиматумом"

"Ми такі ультиматуми не сприймаємо і в подібних "самітах" брати участь не збираємося", - додав він.

Переговори України та РФ на другому саміті миру

Якщо Росія все ж таки наважиться брати участь у другому саміті миру, то переговори Україна поки не розглядає.

За словами Єрмака, у разі участі РФ її представнику на другому саміті миру хочуть представити мирний план на основі формули миру.

"Але це не означає початку переговорів з Росією. Ні, не про це йдеться. Ми хочемо, щоб навіть така зустріч, на якій можна передати цей план, відбувалася не у форматі Україна-Росія, а в присутності всіх країн, які підтримали наш план", - уточнював керівник Офісу президента.

Виходячи з цих слів, можна зробити висновок, що Київ не планує розпочинати мирні переговори з Москвою в рамках другого саміту миру. При цьому чиновники України кілька разів заявляли про готовність до переговорів з Росією поза таким форматом, але для цього є умови.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський наголошував, що діалог може розпочатися будь-якої миті, якщо агресор виведе свої війська з української території.

"Коли ви кажете "дипломатія" - я тільки за, але я хотів би побачити конкретні кроки, і щоб це було не за рахунок 30% нашої держави і не за рахунок нашого населення. Якщо є такий план - ми тільки за", - розповів Нещодавно глава держави в інтерв'ю індійським ЗМІ.

У свою чергу, російський диктатор Володимир Путін кілька місяців тому поставив перед Україною ультиматум. Глава Кремля наголошував, що переговори з Києвом можуть розпочатися лише за умови, якщо українські війська вийдуть із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Також Путін хотів, щоб Україна відмовилася від свого прагнення стати частиною Північноатлантичного альянсу.

Таким чином, діалог між Україною та РФ залишається малоймовірним, оскільки Росія не хоче підкорятися міжнародному праву та Статуту ООН.

До речі, детальніше про мирний план, який Україна хоче представити РФ на другому саміті миру, - у матеріалі РБК-Україна.