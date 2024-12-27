Чи можуть солдати КНДР стати реальною ударною силою на полі бою: думка експерта
Північнокорейські солдати поки що не відіграють важливої ролі в подіях на фронті. Вони можуть стати ударною силою, якщо "пройдуть хрещення війною", як це було з "вагнерівцями".
Про це в коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт Павло Нарожний.
Він нагадав, що українські захисники відійшли в Курській області на більш зручні рубежі під час спроб російських атак.
На думку Нарожного, присутність у Курській області понад 10 тисяч солдатів КНДР кардинально ситуацію не змінила. Без них, імовірно, події розвивалися б так само. Експерт звернув увагу, що частка північнокорейських солдатів серед ворожого війська становить лише до 2%.
Нарожний вважає, що реальною бойовою силою північнокорейці можуть стати, тільки якщо їх відправлятимуть у штурми. Схожа ситуація була і з "вагнерівцями".
"Коли вони тільки з'явилися, це були просто зеки. Їх ніхто не рахував, кидали в незліченні штурми і приблизно 80-90% загинули. Але 10-20% отримали досвід, їх добре озброїли, і вони стали хорошою ударною силою. Якщо корейці пройдуть це "горнило", то теж можуть стати ударною силою", - пояснив експерт.
Він додав, що схожа ситуація може бути і з північнокорейськими генералами, які отримають досвід на війні і повернуться додому проводити навчання. У такому разі наступна хвиля північнокорейців, яка може приїхати на війну, ймовірно, буде "набагато потужнішою".
Північнокорейці зазнають втрат
Нагадаємо, українські захисники останнім часом активно знищують північнокорейців у Курській області. Росіяни відправляють їх у штурми.
Зокрема, як заявляв сьогодні координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, за останній тиждень КНДР втратила на війні проти України 1000 солдатів.
Детально про участь військ КНДР у війні - в матеріалі РБК-Україна.
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