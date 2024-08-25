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Чи можна сплатити добровільний пенсійний внесок за період відпустки: відповідь ПФУ

Неділя 25 серпня 2024 22:48
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Чи можна сплатити добровільний пенсійний внесок за період відпустки: відповідь ПФУ Ілюстративне фото: як отримтаи страховий стаж в Україні за період відпустки (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні до страхового стажу зараховуються місяці, за які роботодавцем або самою особою сплачено страхові внески.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд.

Як зазначили у ПФУ, якщо роботодавець не сплачував за працівника страхові внески за попередні кілька місяців, то цей період до страхового стажу зараховано не буде.

Однак відтепер сплачувати добровільні пенсійні внески через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України за спрощеним механізмом можна самостійно.

У такому разі сума сплачених страхових внесків буде врахована за місяць, у якому кошти надійдуть на рахунок Фонду. При сплаті добровільного внеску в місяці, коли ви не маєте заробітку, ви набудете страховий стаж.

Для того щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску, що визначається як 22% розміру мінімальної заробітної плати. З 1 квітня 2024 року – це 1 760 грн (22% х 8 000 грн, де 8 000 грн – розмір мінімальної заробітної плати).

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Пенсійний фонд України
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