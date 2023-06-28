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Чи можливий бунт росіян проти Путіна: що думає перша леді Зеленська

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Україна, Середа 28 червня 2023 09:59
Чи можливий бунт росіян проти Путіна: що думає перша леді Зеленська Фото: перша леді України Олена Зеленська (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

Росіяни навряд чи повстануть проти диктатора Володимира Путіна, оскільки в такому треба буде визнати, що вони також монстри, які підтримали війну в Україні.

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловила перша леді України Олена Зеленська.

"Ми нічого не бачимо, тому що, мабуть, дуже мало чогось відбувається. Але я думаю, що там дійсно страх і безсилля. Ми також про це говорили днями з моїми колегами, чому це так. Ми ж живемо у відкритому суспільстві, зараз не 17-й рік минулого сторіччя, коли не можна дістати інформації. Так, там телебачення у них заангажоване, але ж є інтернет", - розмірковує Зеленська.

Вона висловила з цього приводу наступну думку, чого ж саме так відбувається.

"Чому люди не цікавляться? Вони в більшості своїй, мабуть, бояться дізнатися про себе страшну правду. Тому що тоді тобі треба сказати собі, що ти також монстр, ти це підтримував. Але все це все одно не є виправданням страху і безсилля. Багато я чую розмов про те, що от скоро вони повстануть, скоро щось відбудеться. Я б на це не сподівалася", - припустила перша леді.

Вона погодилась з тезою, що в Росії скоріш можливе повстання еліти, яка буде незадоволена і виключно через якісь матеріальні мотиви, а не через втрату людей і тому подібне.

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