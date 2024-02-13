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Чи може РФ напасти на НАТО: експерт назвав умову та озвучив декілька сценаріїв

Європа, Вівторок 13 лютого 2024 08:51
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Чи може РФ напасти на НАТО: експерт назвав умову та озвучив декілька сценаріїв Фото: експерт пояснив, за якої умови РФ нападе на НАТО і якими можуть бути сценарії (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Наталія Гурковська
Експерт: Олександр Мусієнко

Росія може напасти на країни НАТО, якщо їй вистачить ресурсів на ще один військовий конфлікт, окрім війни проти України. А це можливо у випадку так званого "кримського сценарію". Водночас цей напад може розвиватись ще за декількома сценаріями, окрім "кримського".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Як Кенігсберг став Калінінградом та чи може там початися війна Росії з НАТО.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, все залежить від того, який тип війни розглядати. Якщо говорити про повномасштабну агресію, за прикладом війни з Україною, то навряд чи напад можливий. Але конфлікт за "кримським сценарієм" - цілком.

"Якщо ми візьмемо війну з застосуванням авіації, далекобійних ракет, кібератак, провокуванням заворушень всередині країн НАТО, з "зеленими чоловічками", які можуть висадитися в умовній Латвії, Литві чи Естонії, то це можливо. Вся російська військова машина готується до того, щоб вести війну проти НАТО", – сказав Мусієнко в коментарі РБК-Україна.

Можливі сценарії

"Кримський сценарій"

За словами аналітика, можна розглянути декілька сценаріїв конфлікту між НАТО та РФ. Перший - вже згаданий раніше "кримський сценарій".

"Наприклад, через місяць чи два в Латвії, де є російськомовна громада, починаються якісь заворушення, під час яких залітають гелікоптери з Білорусі, з яких висаджуються "зелені чоловічки" і починають підтримувати заворушення. В цей час НАТО буде намагатися вирішити, чи це Росія напала, чи якісь терористи", – пояснив він.

Спроба висадки на Готланд

Ще один сценарій, на думку Мусієнка, – спроба російської висадки на Готланд (найбільший шведський острів в Балтійському морі), використавши Балтійськ як базу для цього. Або ж російські кораблі можуть заблокувати вихід Данії до Балтійського моря, щоб перевірити те, як буде діяти НАТО – обстрілюватиме російські кораблі чи спробує примусити їх повернутися в Балтійськ.

Агресія щодо Польщі

Цілком можлива і російська агресія щодо Польщі, вважає експерт. Така агресія завжди розглядається з двох напрямків – Білорусь та Калінінград. "Ну і відповідно цей Сувальський коридор. Це найбільш загрозливий напрямок", - пояснив він.

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