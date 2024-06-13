ua en ru
Чт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи може падіння Су-34 в Осетії бути пов'язане з діями України: думка експерта

Четвер 13 червня 2024 21:25
UA EN RU
Чи може падіння Су-34 в Осетії бути пов'язане з діями України: думка експерта Фото: російський літак Су-34 (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Мусієнко

Російський винищувач Су-34 розбився над Північною Осетією 11 червня. Це може бути прямими наслідками дій українських військ.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Від фронту до тилу. Як Україна дістає літаки РФ та що треба для перемоги у повітрі".

Як зазначив військовий експерт Олександр Мусієнко, знищення літаків у повітрі та на аеродромах укладається у стратегію досягнення переваги України в небі.

По-перше, знижується кількість ворожої бойової авіації. По-друге, досягається, на перший погляд, неочевидна, але не менш важлива мета, пов'язана з навантаженням та виснаженням.

Наприклад, у вівторок над Північною Осетією розбився Су-34. Мусієнко називає це прямими наслідками дій України.

"Тому що ми змусили російських пілотів літати на різні аеродроми. У тому числі на ті, куди вони раніше не літали. Росія витискає все зі своєї авіації, а це веде до катастроф і втрати досвідчених пілотів. Збільшилося навантаження на техніку, яка не справляється і стаються позаштатні ситуації", - пояснив експерт.

Падіння Су-34 в Осетії

Нагадаємо, 11 червня російський винищувач-бомбардувальник Су-34 зазнав авіакатастрофи на території Північної Осетії.

Інцидент стався в гористій місцевості в районі села Гірський Дзуарікау.

Пропагандистське агентство ТАСС, посилаючись на Міністерство оборони РФ, повідомило про загибель екіпажу.

Також у відомстві країни-агресора причиною авіатрощі попередньо називали "технічну несправність".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
DAILY
Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі