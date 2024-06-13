Чи може падіння Су-34 в Осетії бути пов'язане з діями України: думка експерта
Російський винищувач Су-34 розбився над Північною Осетією 11 червня. Це може бути прямими наслідками дій українських військ.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Від фронту до тилу. Як Україна дістає літаки РФ та що треба для перемоги у повітрі".
Як зазначив військовий експерт Олександр Мусієнко, знищення літаків у повітрі та на аеродромах укладається у стратегію досягнення переваги України в небі.
По-перше, знижується кількість ворожої бойової авіації. По-друге, досягається, на перший погляд, неочевидна, але не менш важлива мета, пов'язана з навантаженням та виснаженням.
Наприклад, у вівторок над Північною Осетією розбився Су-34. Мусієнко називає це прямими наслідками дій України.
"Тому що ми змусили російських пілотів літати на різні аеродроми. У тому числі на ті, куди вони раніше не літали. Росія витискає все зі своєї авіації, а це веде до катастроф і втрати досвідчених пілотів. Збільшилося навантаження на техніку, яка не справляється і стаються позаштатні ситуації", - пояснив експерт.
Падіння Су-34 в Осетії
Нагадаємо, 11 червня російський винищувач-бомбардувальник Су-34 зазнав авіакатастрофи на території Північної Осетії.
Інцидент стався в гористій місцевості в районі села Гірський Дзуарікау.
Пропагандистське агентство ТАСС, посилаючись на Міністерство оборони РФ, повідомило про загибель екіпажу.
Також у відомстві країни-агресора причиною авіатрощі попередньо називали "технічну несправність".
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