Чи може корупція в Україні стати перешкодою для переговорів про вступ до ЄС: думка посла

Україна - не єдина країна в Європі, яка має факти корупції. Але головне на шляху до членства в Європейському союзі - це боротьба з корупцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла ЄС в Україні Катаріну Матернову в ефірі телемарафону.

"Боротьба з корупцією - процес, який ніколи не зупиняється.Україна - не єдина країна, що має корупцію, але ви вже зробили багато роботи. У вас є чотири функціонуючі антикорупційні інституції, є реформовані суди, не всі, але це процес, який триває. У вас є вільні засоби масової інформації, сильне громадянське суспільство", - сказала вона.

Дипломат також додала, що Україна продовжує антикорупційну роботу, тому результати не забаряться.

На думку посла, факти корупції не стануть перешкодою у переговорах про вступ України до ЄС.

"Це було б проблемою, якби не було руху в позитивному напрямку. А він є", - сказала вона.

Додамо, що минулого року Україна набрала 33 бали зі 100 за індексом сприйняття корупції. Це низький показник у порівнянні з іншими країнами ЄС. Проте деякі країни (Болгарія, Хорватія та Румунія) мали подібний показник на початку переговорного процесу з ЄС.

Україна розпочне переговори про вступ до ЄС

Нагадаємо, 8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Проте Київ повинен і далі продовжувати реформи.

Більш детально про рішення Європейської комісії щодо України - читайте у нашому матеріалі.

Також Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ з Молдовою, а Грузії надати статус кандидата на вступ за умови виконання деяких рекомендацій.