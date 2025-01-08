Чи блокують банки картки українців за часте зняття готівки: офіційна відповідь НБУ

Національний банк України спростовує інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу НБУ у Facebook .

Як зазначається в повідомленні, окремі медіа та телеграм-канали розповсюджують недостовірну та маніпулятивну інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки - більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів.

"Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності", - йдеться в заяві.

У прес-службі зазначили, що медіа посилаються на "рекомендації НБУ щодо посилення фінансового моніторингу в Україні", не зазначаючи конкретні документи.

"Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає", - заявили в НБУ.

У пресслужбі додали, що банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.

Ліміти на перекази

Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року НБУ встановив обмеження на вихідні перекази з картки на картку (P2P) у сумі до 150 тисяч гривень на місяць. Цей ліміт діятиме до 1 квітня 2025 року.

У грудні найбільші банки підписали меморандум щодо зниження лімітів на перекази. Меморандум поширює обмеження і на перекази через систему IBAN.

Банки не встановлюватимуть ліміти на операції клієнтів із підтвердженими джерелами доходів (зокрема зарплатних клієнтів та інших клієнтів із підтвердженими доходами), а також волонтерів.

Якщо документально підтвердженого доходу немає, то банки зобов'язуються встановити ліміти (поширюватимуться на перекази за реквізитами IBAN) на операції:

- за клієнтами "високого" рівня ризику встановлювати ліміт у сумі до 50 тисяч гривень на місяць;

- за клієнтами "середнього" і "низького" рівня ризику: