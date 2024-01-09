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Чеський завод безкоштовно передає Україні наземні безпілотники: що про них відомо

Вівторок 09 січня 2024 19:30
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Чеський завод безкоштовно передає Україні наземні безпілотники: що про них відомо Архівне фото: Чеський завод безкоштовно передає Україні наземні безпілотники (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Чеський завод Isolit-Bravo безкоштовно постачає українській армії наземні безпілотники. Вони потрібні для допомоги пораненим і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hospodářské noviny.

Зазначається, що модель наземного безпілотника Trail-Blazer має дистанційне керування з тривалим терміном служби акумулятора та можливістю перевозити до 350 кг вантажу.

Також такий безпілотник можуть використовувати для перевезення поранених. У компанії зазначили, що цей пристрій високо цінують в Україні.

Чеський завод безкоштовно передає Україні наземні безпілотники: що про них відомо

Фото: Наземний безпілотник (archiv.hn.cz)

Компанія вже відправила вісім подібних пристроїв на фронт в Україну, при цьому зробила це абсолютно безкоштовно.

За словами дизайнера Філіпа Халупніка, пристрій розміром приблизно з автомобіль для картингу ідеально підходить для допомоги солдатам на передовій. Він керується дистанційно і приводиться в рух за допомогою електродвигуна.

Допомога від Чехії

Чехія є одним із головних союзників України, який підтримав нашу країну на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Протягом війни Прага надає нам не лише гуманітарну, але й військову допомогу.

Наприклад, у середині жовтня у Чехії розповіли, що спільно з Данією найближчими місяцями поставлять Україні БМП, бойові танки, важке озброєння та іншу техніку як нового виробництва, так і зі складів чеських приватних компаній за рахунок уряду Данії.

Наприкінці листопада Чехія пожертвувала до 2,5 мільйона євро (близько 60 мільйонів крон) у цільовий фонд Північноатлантичного альянсу для невійськової допомоги Україні.

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