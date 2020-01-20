Чешский ж/д оператор подал заявку на запуск поездов в Украину

Иллюстративное фото (regiojet.com)

Поезда планируют запустить по маршруту Прага - Перемышль - Медыка

Чешский железнодорожный оператор RegioJet подал заявку на запуск поездов в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rynek kolejowy.

Как сообщается, RegioJet в конце прошлого года подал заявку в администрацию ж/д транспорта Польши на запуск поездов по маршруту Прага - Перемышль - Медыка (граница с Украиной).

В заявке говориться, что поезда из Праги в Мостиску (Львовская область) планируется запустить 14 июня 2020 года.

"В связи с нашими планами по запуску сообщения Чехия-Украина с июня 2020 года, которые мы уже официально представили, мы сделали следующий шаг в процессе получения маршрута в рамках процедуры открытого доступа в Польше", - заявил пресс-секретарь RegioJet Алеш Ондрюй.

Также он сообщил, что цель перевозчика - предложить комфортные условия для путешествия в сочетании с полноценным бортовым обслуживанием по цене, которая будет конкурентоспособной по сравнению с автобусными перевозками и бюджетными авиакомпаниями.

Напомним, ранее чешский частный оператор пассажирских перевозок Leo Express планировал в декабре прошлого года запустить первый поезд от границы Украины в Прагу через Краков.

Кроме того, УЗ планирует в 2020 году повысить тарифы на пассажирские перевозки.