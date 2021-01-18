"Черновцыгаз": тарифные убытки компании за 2020 год составили 210,4 млн гривен

Газовый вентиль (104.ua)

Резкий рост цен на газ, который АО "Черновцыгаз" покупает для технологических нужд за тарифные средства, привело к получению убытков по итогам 2020 года. В начале 2021 года рост цен на газ ускорился, поэтому новые тарифы тоже не покрывают всех обоснованных затрат Оператора ГРС.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"АО "Черновцыгаз" почти 40% от полученных тарифных средств направляет на закупку объемов газа для технологических нужд. В течение второго полугодия 2020 года цена на газ выросла на 54%. В то время как в прошлогоднем тарифе на распределение его стоимость была на треть ниже. Вследствие существенной разницы в цене газа и стоимости газа, заложенной в тарифе АО "Черновцыгаз" компания по итогам 2020 года получила убытки в сумме 210,4 млн гривен", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, аналогичная ситуация сложилась и с тарифами на распределение установленными на 2021 год. В связи с резким подорожанием природного газа на рынке в начале года действующий с 1 января 2021 года тариф на распределение уже не покрывает всех экономически обоснованных затрат на приобретение технологического газа для АО "Черновцыгаз".

"В тарифе на распределение на 2021 год стоимость технологического газа установлена на уровне 5 800 гривен за тысячу куб. м. По результатам торгов на европейском хабе TTF стоимость январского газа уже составляет 9 650 гривен за тысячу куб. м. АО "Черновцыгаз" не смогло приобрести газ на Украинской энергетической бирже. Компания дважды, 29 и 30 декабря 2020 года, объявляла торги с целью закупки технологического газа, но так и не смогла купить ресурс за предусмотренные в тарифе средства", - говорится в сообщении.

В компании также напомнили, что в тексте Меморандума с МВФ, который подписан президентом и премьер-министром, указано, что тарифы на распределение должны покрывать все затраты Операторов ГРС.

"Последствиями невыполнения Меморандума с МВФ станут рост рисков дестабилизации газоснабжения потребителей области, разбалансировка на уровне Операторов ГРС и доведения предприятий отрасли к дефолту уже в первом полугодии 2021 года", - говорится в сообщении.