"Черновцыгаз": бюджетные учреждения в новообразованных ОТО могут остаться без газоснабжения

Газовый вентиль (УНИАН)

1 января 2021 года утратят силу договора на распределение природного газа с рядом исполнительных органов местных советов. Их правопреемники до сих пор не заключили соответствующие договоры с Операторами ГРМ. Это ставит под угрозу поставки газа в бюджетные учреждения Черновицкой области в новом году.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Черновцыгаз".

"По состоянию на 28 декабря АО "Черновцыгаз" через информационную платформу Оператора ГТС получила уведомление на отключение 111 объектов социально-бытового назначения и бюджетных учреждений в связи с отсутствием поставщика газа на эти объекты с 1 января 2020 года. Ситуация возникла в связи с тем, что 17 ноября были внесены изменения в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" ими внесены порядок окончания полномочий сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов как юридических лиц в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в начале 2021 года произойдут изменения в административно-территориальном устройстве Черновицкой области. Ряд сельских, поселковых и городских советов будут реорганизованы. Их исполнительные органы будут прекращены как юридические лица. Соответственно, прекратят свое действие и действующие соглашения на распределение газа и поставки газа. Это, по словам пресс-службы, ставит под угрозу газоснабжение учреждений бюджетной сферы в осенне-зимний период, в том числе детских дошкольных учреждений и больниц.

АО "Черновцыгаз" с 1 января вынужден будет прекратить распределение природного газа на объекты социально-бытового назначения и бюджетной сферы в случае не заключения вовремя соответствующих договоров.

Согласно положениям Кодекса газораспределительных систем, учреждения, которые не будут иметь договора на распределение газа и не будут закреплены за одним поставщиком, должны самостоятельно прекратить потребление газа.

"Чтобы избежать подобной ситуации АО "Черновцыгаз" обратилась с официальными письмами к премьер-министру, СНБО, Министерству развития общин и территорий, областной и районным государственным администрациям. Газораспределительная компания призывает все органы государственной и исполнительной власти максимально способствовать заключению договоров на распределение природного газа новыми исполнительными органами местных советов и включения бюджетных учреждений в реестр потребителей любого поставщика", - говорится в повіломленні.