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В Черновицкой области пограничник устроил поножовщину, есть раненый

Новости » Происшествия    20.06.2019 - 17:33
В Черновицкой области пограничник устроил поножовщину, есть раненый
Иллюстративное фото (pxhere.com)

ГБР открыло уголовное дело

В Черновицкой области между двумя пограничниками Черновицкого пограничного отряда произошел конфликт, в результате которого один из них получил ножевое ранение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Сообщается, что в ходе конфликта пограничник нанес удар ножом в спину офицеру.

"Последний получил ранение, имеющее признаки тяжкого телесного повреждения. Сейчас пострадавший находится в больнице", - говорится в сообщении.

Также указано, что военнослужащего задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас следователи ГБР готовят задержанному сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 405 Уголовного Кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении начальника).

Напомним, ранее во Львовской области военнослужащий одной из воинских частей по неосторожности застрелил сослуживца.

Как писало РБК-Украина, Шевченковский районный суд Львова арестовал солдата срочной службы, подозреваемого в убийстве пограничника. Мужчину взяли под стражу на два месяца без права внесения залога. Ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве старшины отделения инспекторов пограничной службы Сянки.

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Новости Украины Черновицкая областьГБРпоножовщина
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