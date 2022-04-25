Черновицкая область готова приютить еще 50 тысяч переселенцев

Черновицкая область приютила уже более 100 тысяч переселенцев и готова принять еще 50 тысяч человек.

"Область сегодня относительно безопасна и на данный момент мы приютили уже более 100 тысяч соотечественников, которые должны найти убежище и защиту от российских ракет, от бомбардировок, от ежедневных ночных обстрелов. И к этим 100 тысячам, которые мы уже приняли, Черновицкая область имеет возможность и готова принять, приютить еще 50 тысяч человек", - сказал глава ОВА.

Осадчук пригласил на Буковину украинцев, если возникнет угроза их жизни и безопасности.

"Знайте, что мы в Черновцах вас ждем: и город Черновцы, и все остальные 51 территориальная община. Областной координационный центр вас направит и поможет дождаться победы, в то время, когда ВСУ воюют, и они выгонят этого врага, мирному населению мы дадим здесь убежище", - подчеркнул он.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в 10 областях будет строиться жилье для вынужденных переселенцев. Это несколько десятков тысяч квартир, первые из которых должны появиться уже через три-четыре месяца, то есть в июле-августе.