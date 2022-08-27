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Черногория подверглась массированной кибератаке со стороны РФ

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Черногория, Суббота 27 августа 2022 02:59
Черногория подверглась массированной кибератаке со стороны РФ Фото: Черногория подверглась массированной кибератаке со стороны РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Служба безопасности Черногории предупредила в пятницу, что хакеры из России предприняли масштабную скоординированную кибератаку на правительство и госслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщил министр государственного управления Марас Дукас, государственная цифровая инфраструктура Черногории подверглась беспрецедентной кибератаке и были приняты своевременные меры для смягчения ее воздействия.

Некоторые услуги были временно отключены по соображениям безопасности, но безопасность учетных записей, принадлежащих гражданам и компаниям, и их данных не подвергались опасности.

Черногория проинформировала об этом своих союзников по НАТО.

Агентство национальной безопасности заявило, что Черногория "в данный момент находится в состоянии гибридной войны".

Ранее в Финляндии заявили, что один из их официальных сайтов атаковали хакеры из России. Причиной для этого является недавняя заявка страны на членство в НАТО.

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Черногория Кибератака
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