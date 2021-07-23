В Черногории усилили карантин: ночные клубы закрыли до августа

Правительство Черногории приняло решение запретит работу ночных клубов и дискотек на открытом воздухе и в помещении из-за роста новых случаев коронавируса. Усиленный карантин будет действовать до 2 августа.

В Черногории также запретили музыкальные фестивали, вечеринки и другие массовые мероприятия в помещениях.

Со 2 августа ночные клубы смогут возобновить работу, однако их посещать будет разрешено только тем, кто получил хотя бы первую прививку от коронавируса.

При этом развлекательные заведения можно будет посещать при наличии отрицательного ПЦР-теста или справки о том, что переболел COVID-19 в течение последних полугода.