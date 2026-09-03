У Чернівцях школярам на обід дали сиру морквину, Кабмін анонсував перевірки по Україні

В Україні перевірять якість харчування для учнів 1-11 класів в усіх школах. Перевірки ініціювали після скандалу з неналежними сніданками та обідами в одному з навчальних закладів Чернівців.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал та заяву голови Чернівецької ОВА Руслана Осипенко.

Жителів буковинського регіону закликали повідомляти про подібні факти на гарячу лінію контактного центру Чернівецької ОВА за номером: 0 800 33 52 56.

За словами Осипенко, на виявлені порушення буде миттєва реакція обласної військової адміністрації та правоохоронних органів, а винні відповідатимуть перед законом.

Перевірятимуть не лише документацію, а й фактичний раціон дітей.

Фото: сирі овочі на обід для школярів у Чернівцях (t.me/chernivetskaODA)

Глава ОВА назвав неприпустимим нехтування безпекою дітей, ініціював службову перевірку за цим фактом і доручив розпочати позапланові моніторингові візити до шкіл Буковини.

Причиною таких дій стала інформація про якість сніданків та обідів для учнів 1-11 класів в одному із закладів освіти Чернівців.

Крім того, Міністерство освіти має зібрати зворотний зв’язок від батьків школярів та забезпечити належне реагування.

"Харчування дітей - не місце для економії та формального підходу. Усі виявлені проблеми мають бути усунуті без зволікань", - наголосив Корецький.

Для цього держава вже виділила необхідне фінансування.

Глава уряду доручив Держпродспоживслужбі разом із Міносвіти, Мінекономіки та Мінагрополітики негайно провести перевірки організації харчування у школах безпосередньо на місцях.

Зміни у школах України з 1 вересня

Нагадаємо, що з початку поточного навчального року в Україні стартувала низка важливих нововведень для школярів.

Зокрема, з вересня 2026 року всі учні комунальних закладів освіти, які навчаються очно або у змішаному форматі, мають право на безоплатне гаряче харчування.

Окрім реформування системи шкільних обідів, новий навчальний рік приніс й інші освітні трансформації.

Серед них - оновлення навчальних стандартів, спрощення системи оцінювання для учнів 5-9 класів, а також впровадження нових програм для старшокласників.