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Черниговский облсовет проголосовал за выборность глав областей и бюджетную децентрализацию

Новости » Политика     24.12.2019 - 22:37
Черниговский облсовет проголосовал за выборность глав областей и бюджетную децентрализацию
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Недовольство президентским законопроектом о децентрализации возрастает

На сессии Черниговского областного совета 18 декабря депутаты большинством голосов утвердили обращение в адрес президента Украины Владимира Зеленского и Верховной рады с призывом провести реальную децентрализацию, передав право выбирать глав областей и возможность формировать бюджет на местах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую информацию, размещенную на сайте облсовета 24 декабря,

Решение было вынесено на рассмотрение 21 сессии 7 созыва представителями фракции ВО "Батькивщина", инициативу поддержали все 36 депутатов, принявших участие в голосовании.

По мнению депутатов, изменения в Конституции, в рамках реформы местного самоуправления, должны предусматривать:

- для обеспечения реального народовластия выборность глав областной исполнительной власти на прямых выборах;

- для обеспечения большей эффективности бюджетного процесса изменение порядка принятия бюджетов, согласно которому изначально принимаются бюджеты областей, только после этого Верховная рада Украины принимает государственный бюджет.

Общины должны сами формировать бюджет регионов и только потом его нужно принимать в Верховной раде, без бюджетной децентрализации невозможно завершить процесс демократизации Украины.

Депутаты также призвали президента и парламент как можно быстрее определить окончательные правила формирования государственного административно-территориального устройства, закрепить границы каждой административно-территориальной единицы, создать условия для завершения объединения территориальных общин.

Одновременно председатель Черниговского областного совета Игорь Вдовенко официально присоединился вместе с руководителями Николаевского, Тернопольского, Волынского, Закарпатского и Львовского областных советов к подписанному ранее требованию мэров доработать изменения в Конституцию относительно децентрализации.

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