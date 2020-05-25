"Черниговгаз" получил более 650 тыс. гривен компенсаций за повреждение газопроводов

Газовая труба (УНИАН)

Инциденты произошли в Черниговской области в конце прошлого и начале этого года

Сельхозпредприятия и частные лица возместили 688 тыс. гривен за ремонты поврежденных газопроводов АО "Черниговгаза". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В 2019 году работники ООО "им.Прядка" повредили трактором подземный распределительный газопровод высокого давления в Нежинском районе. В результате их действий произошла утечка, и газовики были вынуждены прекратить газоснабжение в 7 сел", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, причиненные "Черниговгаза" сельхозпредприятием убытки составили 225 тыс. гривен, из которых 189 тыс. - за работы по повторному пуску газа в 1020 жилых домов. ООО "им.Прядка" полностью компенсировало их в мае 2020 года, после проведенной представителями "Черниговгаза" разъяснительной работы.

В пресс-службе отметили, что 363 тыс. гривен выплатил за восстановление газопровода житель Коропского района. Он повредил его, расчищая земельный участок от зеленых насаждений.

"Еще 386 тыс. гривен задолжало "Черниговгазу" ООО АПК "Магнат". Его работники в конце ноября 2019 года во время пахоты, которую проводили без согласования с "Черниговгазом", повредили подземный распределительный газопровод высокого давления и оставили без газа жителей 13 сел. Такая авария обошлась газовикам почти в полмиллиона гривен – потери газа при утечке, восстановительные работы, повторный пуск газа на объекты промышленности, в бюджетные учреждения и потребителям. ООО АПК "Магнат" до сих пор возместило лишь часть этой суммы – 100 тысяч гривен. Поэтому АО "Черниговгаз" направило предприятию претензию на сумму 386 тысяч гривен и в случае ее неоплаты будет вынуждено обратиться с иском в хозяйственный суд", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, подобные аварии происходят из-за нарушения исполнителями работ правил их проведения в охранных зонах ГРМ. Пренебрегая безопасностью потребителей, они осуществляют земляные или строительные работы без согласования с операторами ГРС.

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Автор: Мария Тарарыева