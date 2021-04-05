Чернигов второй раз за неделю ужесточает карантин: вводят маски на улице

В Чернигове во второй раз за неделю решили ужесточить карантин . Власти города с 8 апреля решили ввести дополнительные ограничения.

Так, с четверга в Чернигове будет запрещено находиться на улице без медицинской маски или иного средства защиты. Также запрещается работа бассейнов и спортивно-оздоровительных учреждений.

Власти Чернигова запретили проведение спортивных, культурных, рекламных массовых мероприятий, в то же время разрешили посещать кладбища в выходные дни. Учреждения культуры в Чернигове также перестанут работать с 8 апреля.

Новые карантинные ограничения коснулись и религиозных объектов города. Черниговским церквям разрешили принимать верующих из расчета 1 человек на 10 квадратных метров.