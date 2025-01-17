У Чернігівській області зафіксували перший випадок метапневмовірус: захворіла дитина

У Чернігівській області підтверджено перший випадок захворювання на метапневмовірус. Захворіла 9-річна дитина, яку госпіталізували до дитячої лікарні у стані середньої тяжкості.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на відеозвернення гендиректора ДУ "Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Олександра Чепурного.

Він звертає увагу на те, що у регіоні загострюється ситуація із захворюваннями на ГРВІ. Основною загрозою для Чернігівської області зараз вважається грип, оскільки пік захворюваності зазвичай припадає на кінець січня та лютий.

Чепурний говорить, що порівняно із грипом метапневмовірус зазвичай протікає набагато легше та рідко викликає ускладнення. Метапневмовірус циркулює в Україні щорічно в період епідемії респіраторних захворювань.

Хвороба має симптоми, подібні до застуди чи легкої форми грипу, зокрема кашель, нежить і підвищення температури. Для захисту від нього не потрібні спеціальні заходи, достатньо дотримуватись звичайних рекомендацій щодо профілактики ГРВІ.