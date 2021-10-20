В Черкасской области планируют построить новый Центр экстренной медпомощи

В следующем году в Черкасской области программа Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" пройдет на целом ряде объектов социальной инфраструктуры. В частности, запланировано обновить Черкасский кардиоцентр, который располагается в помещении старой школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черкасской ОГА Александра Скичко.

Кроме этого, планируется возвести новое здание для Центра экстренной медицинской помощи. Под новый Центр в этом году почти полностью обновили автопарк "скорых" области, рассказал Скичко.

Также программа охватит спортивные объекты, в том числе школу олимпийского резерва в Черкассах, которую начали возводить еще в 2018 году.

"Сейчас там правоохранители расследуют уголовные дела. Но ведь сам объект с баскетбольной, волейбольной, гандбольной площадками, бассейном надо завершить. А еще отремонтировать бассейн на центральном стадионе. Слушайте, 60 лет он не знал капитального ремонта", - сказал глава Черкасской области, добавив, что полный перечень объектов, которые будут восстановлены, представят в скором времени.

По его словам, в этом году в области удалось успешно реализовать несколько важных инфраструктурных проектов. Среди них – арт-объект «Сердце Украины», который был открыт ко Дню Флага, а также Шевченковский центр в Каневе, строительство которого не могли завершить 36 лет.

"Для меня он стал символом того, что завершается эра недостроев. Теперь все доводим до конца и делаем комплексно: например, построили дом культуры, а рядом - сквер и отремонтированная дорога", - пояснил Скичко.

Он также отметил, что на Черкасщине продолжается масштабное развитие дорожной сети, что положительно влияет на туристический потенциал региона. За два года программы "Большая стройка" были восстановлены около 600 км дорог области. При этом проекты на 2022 год уже находятся в разработке и проходят все необходимые процедуры, отметил Скичко.

"Появятся дороги - увеличится количество туристов, значительная часть которых путешествуют собственными автомобилями, туравтобусами из столицы. А это повлияет на развитие кафе, ресторанов, гостиничной инфраструктуры", - подчеркнул он.