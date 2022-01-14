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Черкасская область запланировала строительство сразу в 5 больших больницах

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Черкассы, Пятница 14 января 2022 10:13
Черкасская область запланировала строительство сразу в 5 больших больницах Фото: Черкасская область запланировала строительство сразу в 5 больших больницах (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В 2022 году в Черкасской области в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет реализовано много проектов по строительству и обновлению медицинской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Черкасской ОГА Александра Скичко, который назвал основные объекты, которые существенно улучшат медицинскую отрасль в регионе.

"Этот год в Черкасской области будет годом "Большой стройки" в медицинской отрасли. В фокусе нашего внимания - пять областных заведений, предоставляющих услуги жителям со всей области. Выбранные нами проекты будут воплощаться в рамках программы президента "Большая стройка". Большинство из них масштабны, а потому рассчитаны на несколько лет", - сказал Скичко.

По данным главы ОГА, в 2022 году продолжится реконструкция Черкасской областной больницы, где в прошлом году были утеплены два девятиэтажных корпуса.

Также в области будет впервые создан Областной центр экстренной помощи и медицины катастроф.

"Сегодня Черкасчина - среди нескольких областей, где нет единой центральной диспетчерской. Структурные подразделения службы расположены по всему городу. Эту ситуацию будут исправлять уже в этом году", - отметил Скичко.

В прошлом году в области уже был полностью обновлен автопарк "скорых". Новый единый центр сможет объединить все структурные медицинские подразделения в регионе.

Будет обновлена также Черкасская областная детская больница, а в областном кардиологическом центре, одном из лучших в Украине, построят новый корпус сердечно-сосудистой хирургии. За счет этого количество операций на открытом сердце можно будет увеличить в 3 раза - до 4,5-5 тыс. в год, а летальность при инфаркте миокарда, как ожидается, снизится на 50%.

Пятым медицинским проектом "Большой стройки" станет модернизация Черкасского областного онкологического диспансера. Здесь планируется построить бункер для линейного ускорителя и установить необходимое оборудование.

Напомним, всего в 2022 году по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине планируется реконструировать и модернизировать 48 областных больниц - 24 взрослых и 24 детских.

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