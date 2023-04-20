Черги та бюрократія. Демограф розповіла, як життя в Європі змінило українців

Українці, які поїхали за кордон, рятуючись від війни, живучи в Європі, змінилися, причому не лише біженці, а й заробітчани. Вони не дивляться на життя в Європі через рожеві окуляри, оскільки побачили постійні черги, і бюрократію, особливо в медицині.

"Так, змінилися. Змінилися навіть заробітчани, які до війни виїжджали на короткий термін і поверталися. Навіть ті, хто приїжджав на великодні свята. Вони навіть за цей час встигли вплинути одного разу на своє оточення. Наприклад, просили не смітити на вулиці, не співати пісні вночі, прибирати за собою після пікніка. Просто посміхатися", - розповіла вона.

Говорячи про тих, хто повертається сьогодні, Лібанова зазначила, що у них є ще одна риса.

"Вони вже не дивляться на закордон крізь рожеві окуляри. Туризм, коли ми їдемо на відпочинок, це одне. Інша справа - стояти в чергах на автобус о 6-й ранку, і потрібно встигнути на роботу. Вони побачили: щось заболіло, а до вузького фахівця можна потрапити лише за кілька місяців. Лікар додому ні до кого не приходить. У крайньому випадку - швидка", - пояснила демограф.

Лібанова підкреслює, що своє - це завжди своє, звичайно, за її словами, "воно має бути набагато кращим, але воно не настільки погане, як ми думаємо".

"І освіта у нас не така погана, і медицина. І тим паче публічні послуги, які пішли далеко наперед. Але дай боже, щоб війна закінчилася цього року. Адже щомісяця війни грає проти нас", - упевнена вона.