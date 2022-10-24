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Через значні руйнування декілька ТЕС ДТЕК виведені з ладу

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Понеділок 24 жовтня 2022 15:28
Через значні руйнування декілька ТЕС ДТЕК виведені з ладу Фото: Через значні руйнування декілька ТЕС ДТЕК виведені з ладу (wikipedia)
Автор: Юлія Бойко

Через терористичні ракетні удари Росії, декілька ТЕС ДТЕК зазнали настільки серйозних руйнувань, що змушені були зупинити роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі національного телемарафону.

"Щодо руйнувань, то вони значні. Деякі станції припинили працювати. Потрібно дуже багато часу, щоб відновитися. Руйнування серйозні", - сказав він.

Сахарук додав, що загалом внаслідок обстрілів постраждало 5 ТЕС ДТЕК.

За його словами, енергетики ДТЕК роблять все можливе, аби якомога скоріше відновити роботу зруйнованих об’єктів.

Він зазначив, що росіяни руйнують не тільки об’єкти генерації, а також центри, які дозволяють передавати кінцевому споживачу електроенергію вироблену на електростанціях.

"Обстріли диригуються енергетиками з росії. Тобто там військові отримують чіткі консультації від "Інтер РАО" чи "Россєти" про те, куди саме потрібно бити і як само потрібно знищувати українську енергосистему", - підсумував Сахарук.

Нагадаємо, в жовтні росіяни почали масово обстрілювати енергетичну інфраструктуру України.

Внаслідок обстрілів в країні були вимушено розпочаті тимчасові відключення електроенергії.

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