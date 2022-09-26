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Через вибух у Сарнах житловий будинок зруйновано майже повністю (фото)

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Рівне, Понеділок 26 вересня 2022 18:05
Через вибух у Сарнах житловий будинок зруйновано майже повністю (фото) Фото: вибух стався у житловому будинку в Сарнах (t.me/dsns_rivne)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 26 вересня, стався вибух в житловому будинку у Сарнах Рівненській області. Будинок знищено майже вщент, важко поранено жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС Рівненської області.

Так, о 15:21 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про задимлення в приватному житловому будинку в місті Сарни по вулиці Короленка.

"Попередньо стався вибух газоповітряної суміші природного газу, внаслідок якого майже повністю зруйновано будинок", - йдеться в повідомленні.

Постраждала отримала травми господарка 1938 року народження яку у важкому стані з діагнозом опіково-вибухова травма, термічні опіки I-III ступеня (20% поверхні тіла) плечей, верхніх кінцівок, гомілки госпіталізовано до Сарненської ЦРЛ.

Як повідомлялося, у суботу, 3 вересня, у будинку с. Іванівка Білоцерківського району стався вибух, через який зруйнувалися дві стіни будинку. Травми отримали троє людей, у тому числі 7-місячна дитина.

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