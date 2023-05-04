Через "Укренерго" Україна щодня недоотримує 20 млн грн від експорту електроенергії, - НКРЕКП

Через невиконання "Укренерго" покладених на неї законом зобов’язань, Україна щодня недоотримує близько 20 млн грн від експорту електроенергії до Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Зазначається, що 4 травня регулятор провів засідання, на якому він мав розглянути питання про погодження наданого "Укренерго" порядку розподілу доходів від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину Україна-Словаччина, погодженого із оператором системи передачі Словаччини.

Однак станом на 4 травня "Укренерго" не подала до НКРЕКП такий порядок.

"Регулятор глибоко занепокоєний ситуацією, що виникла. Адже питання експорту електроенергії одне із стратегічних для нашої економіки. А ефективне налагодження експорту до Словаччини є для нас важливим репутаційним маркером, адже саме ця країна стала одним із головних партнерів України у багатьох напрямах під час війни", - зазначив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

За його словами, регулятор провів зустрічі з європейськими партнерами, в ході яких було досягнуто низки домовленостей щодо відновлення експорту електроенергії до Словаччини.

"Хочу зазначити, що всі домовленості були зафіксовані протокольно. Водночас, всупереч цьому "НЕК "Укренерго" не виконала покладене на неї Законом зобов’язання, внаслідок чого Україна щодня недоотримує близько 20 млн грн від експорту електроенергії до Словаччини", - підсумував Ущаповський.

Нагадаємо, Словаччина зупинила закупівлі української електроенергії, тому що в Україні процес проведення аукціонів на розподіл перетину не приведено у відповідність до стандартів Євросоюзу.