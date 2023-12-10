Через пошкодження енергооб’єктів Україна не має резервів потужностей, - експерт

За його словами, енергетики України виконали те, що могли - на 120% з точки зору того, щоб підготувати систему. Але, на жаль, пошкодження залишаються значними, бо було знищено половину генеруючих потужностей та 70% маневрових вугільних електростанцій.

"Ми дійсно втратили дуже суттєво потужності. І всі розмови про дефіцит, вони ж виходять саме з цього джерела. Якщо казати про нашу вугільну генерацію, яка все ще, так чи інакше, взимку грає дуже важливу роль, і так чи інакше, покриває 25-27% споживання, то скажімо, до війни ситуація була дуже проста, щось зламалось, запустимо інший енергоблок, нема проблем. У нас були величезні резервні потужності. Зараз у нас немає жодних резервних потужностей", - сказав експерт.

Харченко пояснив, що через зниження температури на один градус Цельсія енергосистемі потрібно додатково 200 МВт потужностей.

"Так ось десь на мінус 5-6 енергоблоки закінчуються. Це за такої доброї ситуації. А десь мінус 8-10, включати вже нема чого зовсім. А включати треба", - додав експерт.

Також він додав, що для покриття дефіциту в енергосистемі Україні було б краще залучати імпорт, а не використовувати аварійну допомогу, яка є найбільш дорогим способом постачання електроенергії з Європи в Україну.

"Але через регуляторні проблеми, які ніяк не вирішить Міністерство і Національна комісія з регулювання ринків електроенергетики і комунальних послуг, так зване НКРЕКП, є суттєва проблема, яка обмежує імпорт. І допоки вона буде існувати, Укренерго буде вимушений виконувати функцію і за себе, і за того парня, і організовувати аварійну допомогу й оплачувати її в складний час для енергосистеми", - наголосив Харченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внаслідок енергетичного терору генеруюча потужність України зменшилась вдвічі, через що взимку українські електростанції зможуть виробити лише третину від довоєнних обсягів електроенергії.