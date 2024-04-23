Через недосконалість санкцій російські металурги збагатилися на 50 млрд доларів

У грудневому 12-му пакеті санкцій ЄС переглянув попередні заборони, і фактично дозволив російським виробникам продовжувати постачати до ЄС сляби, чавун, заготівку з легованої сталі, феросплави та DRI. Це дало змогу російським олігархам збагатитися на мільярди доларів.

"Головну вигоду від пом’якшення санкційного режиму отримує компанія НЛМК російського олігарха Володимира Лісіна, який якимось дивом спромігся уникнути санкцій. І це попри факт, що його бізнес напряму працює на військову машину країни-агресора. За даними видання The Times, компанія Лісіна постачала для російської оборонки сталевий листовий прокат, конструкційну нержавіючу сталь, слабомагнітні сплави, електротехнічну ленту, сталь Armco та холоднокатану плаковану сталь", - йдеться в статті.

Крім слябів, компанія Лісіна також постачає до ЄС і чавун. Можливість продовжувати роботу на європейському ринку надає йому можливості до подальшого збагачення - за даними Bloomberg Billionaires Index, торік статки Лісіна збільшились на 4,08 млрд дол. Загалом же російські олігархи, які всі є наближеними до російської влади, стали багатші на понад 50 млрд дол.

"Якщо це рішення не буде переглянуте, то лише від продажу слябів Лісін може у наступні роки отримати понад 6 млрд євро. Загалом у грошовому вимірі по всій номенклатурі товарів ГМК росіяни зможуть виручити на європейському ринку до 3 млрд євро. Причому мова йде про тих виробників, які напряму працюють на військове виробництво у РФ. І страждає від цього не тільки Україна, але й європейські країни для яких збільшується військова небезпека", - наголосили у виданні.

Нагадаємо, у грудні ЄС запровадив вже 12 пакет санкцій проти РФ. Він передбачає заборону на імпорт російського чавуну та відновлюваного заліза, однак ця заборона запрацює тільки через 2 роки.

Водночас була продовжена дія квот на російські сляби ще на чотири роки. Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні минулого року, у рамках 8-го пакета санкцій: тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися.

Своєю чергою, Європейська сталеливарна асоціація (EUROFER) розкритикувала це рішення: там заявили, що це історична помилка, яка викривлює конкуренцію на європейському ринку та підживлює порочну систему, яка не тільки послаблює санкції ЄС проти РФ, але й суперечить кліматичним цілям блоку.