Через масові протести у Франції постраждали понад 100 поліцейських

Фото: у зіткненнях із мітингувальниками постраждали понад 100 поліцейських у Франції (GettyImages)

У Франції під час масових мітингів проти пенсійної реформи відбулися сутички між протестувальниками та поліцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .