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Через масові протести у Франції постраждали понад 100 поліцейських

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Франція, Вівторок 02 травня 2023 02:27
Через масові протести у Франції постраждали понад 100 поліцейських Фото: у зіткненнях із мітингувальниками постраждали понад 100 поліцейських у Франції (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Франції під час масових мітингів проти пенсійної реформи відбулися сутички між протестувальниками та поліцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Французи продовжують масово виступати проти проведення пенсійної реформи країни. 1 травня сотні тисяч людей у всій країні вийшли на чергові акції протесту.

У міністерстві внутрішніх справ зазначають, що більшість мітингів проходили мирно, але були і радикально налаштовані люди, які кидали в поліцію шашки з бензином та фаєри. Внаслідок чого у сутичках постраждали понад 108 поліцейських.

Президент Франції Еммануель Макрон, 15 квітня, підписав закон про пенсійну реформу , який передбачає підвищення віку виходу на пенсію.

Нагадаємо, через рішення Конституційної ради Франції схвалити проведення пенсійної реформи в країні демонстранти підпалили поліцейську дільницю .

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Франція Мітинг Пенсійна реформа
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