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Через "Дію": Федоров нагадав, як з 1 грудня відбуватиметься бронювання від мобілізації

П'ятниця 29 листопада 2024 20:01
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Через "Дію": Федоров нагадав, як з 1 грудня відбуватиметься бронювання від мобілізації Ілюстративне фото: як з 1 грудня відбуватиметься бронювання від мобілізації (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні з 1 грудня відновиться бронювання працівників критичних підприємств від мобілізації. Процес буде проходити виключно через портал "Дія".

Про це заявив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За словами Федорова, раніше опція бронювання була доступна через "Дію" та офлайн. Але з 1 грудня вона буде доступна лише онлайн, це розв'яже проблему з тривалим опрацюванням документів.

"Підприємства, які зберегли статус критичності під час аудиту, повинні оновити його до 28 лютого. Бронювати людей зможуть вже з 1 грудня, але бронь працюватиме лише до 28 лютого", - зауважив Федоров.

За його словами, нових працівників зможуть бронювати одразу, жодний термін відпрацьовувати не треба. Але зарплата у працівника має бути понад 20 тисяч гривень. Це правило не стосується державних і комунальних підприємств, а також резидентів "Дія.City".

За новими правилами, щоб бронювати людей, підприємство має відповідати 3-м критерієм:

  1. середня зарплата на підприємстві не менше 20 тисяч гривень;
  2. відсутність податкових боргів;
  3. критерій вибираєте самостійно з переліку:
  • резидентство в "Дія.City";
  • 1,5+ млн євро сплачених податків за рік; 32+ млн євро надходжень;
  • важливість для національної економіки чи потреб тергромади.

Для отримання чи підтвердження критичності необхідно зібрати пакет документів, що підтверджує відповідність критеріям, і подати до профільного держоргану.

"Працюєте в енергетиці? До Міненерго. Займаєтесь сільським господарством? До Мінагро. Резидент "Дія.City" - до Мінцифри. Сплачуєте понад 1,5 млн євро податків за рік, 32+ млн євро надходжень або важливі для національної економіки - до Мінекономіки", - написав Федоров.

Раніше РБК-Україна писало про те, що Кабінет міністрів опублікував новий порядок бронювання від мобілізації.

Більше про зміни у процесі мобілізації - у матеріалі РБК-Україна.

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