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"Челси" побеждает на выезде "Атлетико" благодаря чудо-голу Жиру

Новина українською → Бухарест, Вторник 23 февраля 2021 23:54
"Челси" побеждает на выезде "Атлетико" благодаря чудо-голу Жиру Фото: "ножницы" от Жиру (twitter.com/ChampionsLeague)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня в Бухаресте прошел матч 1/8 финала Лиги чемпионов между номинальными хозяевами мадридским "Атлетико" и лондонским "Челси". Победу одержали лондонцы благодаря чудо-голу Оливье Жиру - 0:1.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Уже в самом начале матче игроки "синих" чуть сами себе не "привезли" гол - после неудачного пасса от защитника, вратарь Менди не смог обработать мяч и тот перехватил нападающий "матрасников" Сауль. Но он сильно отпустил мяч. Далее клубы провели по несколько опасных атак, однако по-настоящему заставить вратарей соперников вступить в игру не смогли.

Вторая половина продолжила традиции первого тайма, пока чудо не сотворил Жиру. После подачи с фланга Оливье не очень удачно обработал мяч, однако далее защитник, пытаясь вынести круглый подальше, отправил его себе за спину. Жиру из игры не выключился и в падении через себя отправил мяч в нижний угол - 0:1. При этом сперва лайнсмен поднял флажок, зафиксировав офсайд - подумал, что к Жиру мяч попал от игрока "Челси". Рефери пришлось пересматривать VAR, после чего мяч был засчитан.

Этот гол оказался единственным в матче - минимальная победа "Челси". Ответный матч состоится 17 марта.

Ранее РБК-Украина писало, что в первом матче "ПСЖ" на выезде разгромил "Барселону" 4:1.

Также сообщалось, что дортмундская "Боруссия" обыграла "Севилью" 3:2.

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