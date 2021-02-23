"Челси" побеждает на выезде "Атлетико" благодаря чудо-голу Жиру

Уже в самом начале матче игроки "синих" чуть сами себе не "привезли" гол - после неудачного пасса от защитника, вратарь Менди не смог обработать мяч и тот перехватил нападающий "матрасников" Сауль. Но он сильно отпустил мяч. Далее клубы провели по несколько опасных атак, однако по-настоящему заставить вратарей соперников вступить в игру не смогли.

Вторая половина продолжила традиции первого тайма, пока чудо не сотворил Жиру. После подачи с фланга Оливье не очень удачно обработал мяч, однако далее защитник, пытаясь вынести круглый подальше, отправил его себе за спину. Жиру из игры не выключился и в падении через себя отправил мяч в нижний угол - 0:1. При этом сперва лайнсмен поднял флажок, зафиксировав офсайд - подумал, что к Жиру мяч попал от игрока "Челси". Рефери пришлось пересматривать VAR, после чего мяч был засчитан.

Olivier Giroud has just scored this goal in the UCL RO16. I’m speechless. pic.twitter.com/LLtLeLsriv — Dubois (@CFCDUBois) February 23, 2021

Этот гол оказался единственным в матче - минимальная победа "Челси". Ответный матч состоится 17 марта.