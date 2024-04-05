У Чехії почалася перевірка українських дітей у школах: деталі

У Чехії почалася позачергова перевірка українських дітей з тимчасовим захистом у дитсадках та школах. Збір даних проводять, щоб з'ясувати, як біженці відвідують навчальні заклади.

Навчання у Чехії є обов'язковим, повідомляє РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz .

В Міністерстві освіти Чехії повідомили, що з 3 по 10 квітня триватиме позачергова перевірка українських дітей зі статусом тимчасового захисту у початкових, середніх школах та консерваторіях.

Збір даних проводять, щоб з'ясувати, як діти з України беруть участь у навчальному процесі та дотримуються обов’язку відвідувати школи. Водночас батькам не потрібно звітувати, бо перевірка стосується шкіл, директори яких самі подають інформацію про учнів.

У Чехії відвідування навчальних закладів є обов’язковим. Діти мають ходити до дитсадка (упродовж останнього року дошкільної освіти) та до школи 9 років. Тобто з 5 до 15 років, максимум до 17 років.

Якщо дитина не відвідує школу упродовж 15 календарних днів поспіль без поважної причини, її справу можуть подати на розгляд про відрахування з навчального закладу.

Батьки отримають лист від директора школи із повідомленням про можливе відрахування та проханням надати пояснення відсутності. На вирішення питання надаються додаткові 15 днів.

Після 30 днів відсутності дитина автоматично вважатиметься відрахованою зі школи, якщо батьки не пояснять його відсутнысть.