У Чехії чоловік отримав умовний термін за носіння нашивки ПВК "Вагнера"

Чеський суд вирішив засудити Якуба Яшека до шести місяців позбавлення волі умовно з відстрочкою на 2,5 роки. Він носив на акції протесту нашивку приватної військової компанії "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International .

Згідно з судовим вердиктом, під час антиурядових протестів у Празі, які відбулися у травні 2023 року, Яшек прикріпив на рюкзак нашивку з логотипом ПВК "Вагнера".

"Обвинувачений чудово усвідомлював значення та зміст нашивки групи "Вагнера", і саме тому одягнув її на мітинг, щоб висловити свою позицію щодо воєнних злочинів", - заявила суддя Ева Швіглерова.

За заперечення, схвалення та виправдання геноциду Яшеку загрожувало до трьох років позбавлення волі. Суддя Швіглерова взяла до уваги той факт, що його ще не було засуджено за будь-який кримінальний злочин, і назвала винесений вирок "виховним".

Також, згідно з вироком, нашивка з логотипом російських найманців буде конфіскована державою.

Видання нагадує, що Яшека вже судили за носіння нашивки ПВК "Вагнера" разом з літерою Z на іншій демонстрації - у березні цього року. Тоді суд вже виніс йому вирок у вигляді шести місяців умовно і штрафу. Проте апеляційний суд скасував вирок і повернув справу до поліції для подальшого розслідування.

Участь "вагнерівців" у війні проти України

Нагадаємо, найманці ПВК "Вагнера" беруть участь у загарбницькій війні Росії проти України на боці агресора.

Зокрема, вони відомі тим, що разом з регулярною російською армією намагалися окупувати місто Бахмут Донецької області, що їм у підсумку вдалося.

Ще влітку засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин зробив спробу державного перевороту в Росії. Через кілька місяців літак, на борту якого знаходився Пригожин, упав у Тверській області.

Після цього частина "вагнерівців" почали йти на службу до Росгвардії.