У Чехії не бачать проблем у припиненні постачання російської нафти через Україну

Можливе припинення постачання нафти трубопроводом "Дружба" через Україну з території Росії з наступного року не стане проблемою для Чехії.

Про це заявив спецпредставник країни з питань енергетичної безпеки Вацлав Бартушко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідаючи на запитання Reuters про заяву радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка про те, що постачання російської нафти можуть припинитися з січня, Бартушка сказав, що Україна і раніше попереджала про можливе зупинення постачання.

"Це не вперше, цього разу, можливо, вони налаштовані серйозно - подивимося. Для Чехії це не проблема", - заявив Бартушка.

Щоб покласти край частковій залежності від трубопроводу "Дружба", чеський державний оператор трубопроводів MERO інвестує у збільшення пропускної спроможності трубопроводу TAL з Італії до Німеччини, який з'єднується з трубопроводом IKL, що забезпечує Чеську Республіку.

З наступного року збільшених потужностей буде достатньо для задоволення спільних потреб двох нафтопереробних заводів країни, що належать польській компанії Orlen, до 8 млн тонн сирої нафти на рік.

MERO заявила, що планує здобути незалежність країни від російської нафти з початку 2025 року, хоча модернізація TAL буде завершена до червня 2025 року.

Транзит нафти

Санкції щодо російської нафти було запроваджено ЄС наприкінці 2022 року. Тоді заборонили постачання нафти морським шляхом, а отримувати сировину з РФ трубопровідним транспортом як виняток дозволили Угорщині, Словаччині та Чехії. Вони понад пів року блокували запровадження санкцій, вимагаючи зберегти постачання.

Чехії дали право отримувати російську нафту нафтопроводом "Дружба" до середини 2025 року. В Угорщину та Словаччину транзит через Україну має припинитися з 2025 року.

Через Україну щорічно транзитом проходить близько 12-13 млн тонн нафти. Дохід російської "Транснафти" від постачання нафти до Європи через Україну, за інформацією Bloomberg, сягає 6 млрд доларів на рік.