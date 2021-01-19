Чехия хочет инициировать санкции ЕС против России из-за задержания Навального

Фото: Алексей Навальный (instagram.com/navalny)

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек планирует поднять вопрос о применении европейских санкций в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального. Он назвал арест "политически мотивированным".

Об этом Петршичек написал в Twitter.

По его словам, российский режим нарушает международные договоры о правах человека.

"Я буду пытаться поднять этот вопрос на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам", - сообщил глава МИД Чехии.

На возможные санкции намекнул также премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Арест Алексея Навального только усиливает ощущение последних лет, что Россия отдаляется от сообщества демократических государств. Буду решать, что мы можем сделать на уровне ЕС в этом случае", - сказал он.

Добавим, что Латвия предложила инициировать введение санкций против России из-за ареста Навального. Латвия хочет провести заседание Совета министров иностранных дел ЕС.

Ранее сообщалось, что 17 января Навального задержали в московском аэропорту "Шереметьево" после возвращения из Германии, где он находился около пяти месяцев на лечении после отравления. В причастности к отравлению оппозиционера подозревают российские спецслужбы.