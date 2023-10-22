Чат-боти для допомоги переселенцям від Міністерства реінтеграції: де знайти інформацію

Боти допоможуть переселенцям знайти житло, влаштувати дитину до садка чи школи, знайти рідних. В них є докладні інструкції щодо дій у таких ситуаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства реінтеграції .

Дитина не одна

Бот розповість, що робити у разі зникнення дитини, а також надасть інформацію про можливість отримати тимчасовий притулок. Запустити його можна за посиланням.

Знайди рідних

Бот допоможе знайти родичів чи друзів, з якими зник зв'язок через війну. Також там можна залишити свої контакти, щоб вас також могли знайти у разі потреби. Запустіть чат-бота тут.

EducationUaBot

Тут інформація про освіту в Україні та інших країнах. Можна дізнатися, як влаштувати дитину в садок чи школу, а також про гуртки та заходи для дітей. Також є інформація про поновлення документів про освіту. Скористатися ним можна в Telegram та Viber.

SaveUA

Бот допомагає знайти житло та транспорт. Він об'єднує волонтерів та людей, які потребують допомоги. Він доступний в Telegram і Viber.

Турбота про ВПО

Бот допоможе знайти житло, оформити статус ВПО, отримати допомогу та дізнатися адреси та номери телефонів ЦНАПів. Бот доступний в Telegram та Viber.

Раніше ми писали, що 140 тисяч переселенців позбавили виплат. У міністерстві соціальної політики назвали причину.

Також ми писали, що на Західній Україні планують збудувати житло для переселенців. Орієнтовно вистачить місця для 250 переселенців.