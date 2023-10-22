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Чат-боти для допомоги переселенцям від Міністерства реінтеграції: де знайти інформацію

Київ, Неділя 22 жовтня 2023 13:07
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Чат-боти для допомоги переселенцям від Міністерства реінтеграції: де знайти інформацію Фото: Мінреінтеграції розповіло про чат-боти, які допоможуть переселенцям (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Боти допоможуть переселенцям знайти житло, влаштувати дитину до садка чи школи, знайти рідних. В них є докладні інструкції щодо дій у таких ситуаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства реінтеграції.

Дитина не одна

Бот розповість, що робити у разі зникнення дитини, а також надасть інформацію про можливість отримати тимчасовий притулок. Запустити його можна за посиланням.

Знайди рідних

Бот допоможе знайти родичів чи друзів, з якими зник зв'язок через війну. Також там можна залишити свої контакти, щоб вас також могли знайти у разі потреби. Запустіть чат-бота тут.

EducationUaBot

Тут інформація про освіту в Україні та інших країнах. Можна дізнатися, як влаштувати дитину в садок чи школу, а також про гуртки та заходи для дітей. Також є інформація про поновлення документів про освіту. Скористатися ним можна в Telegram та Viber.

SaveUA

Бот допомагає знайти житло та транспорт. Він об'єднує волонтерів та людей, які потребують допомоги. Він доступний в Telegram і Viber.

Турбота про ВПО

Бот допоможе знайти житло, оформити статус ВПО, отримати допомогу та дізнатися адреси та номери телефонів ЦНАПів. Бот доступний в Telegram та Viber.

Раніше ми писали, що 140 тисяч переселенців позбавили виплат. У міністерстві соціальної політики назвали причину.

Також ми писали, що на Західній Україні планують збудувати житло для переселенців. Орієнтовно вистачить місця для 250 переселенців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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