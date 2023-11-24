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Частину України накриє сильний сніг і хуртовина: прогноз погоди на вихідні

П'ятниця 24 листопада 2023 17:51
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Частину України накриє сильний сніг і хуртовина: прогноз погоди на вихідні Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Частину України накриє сильний сніг, хуртовини та штормовий вітер на цих вихідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

Субота

Завтра у південній частині помірні, а вдень місцями значні дощі. При цьому подекуди очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Вночі в Карпатському регіоні, а вдень у західних областях прогнозується невеликий сніг, у східних і Дніпропетровській областях - помірний дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території без опадів.

Температура протягом доби коливатиметься від -3 до +2 градусів, вдень у центральних та східних областях +1 +6, у південній частині вночі +1 +6, а вдень +4 +9°, в Криму до +13.

Неділя і понеділок

26 та 27 листопада в Україні прогнозуються складні погодні умови. У східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях очікуються значні дощі. При цьому у Кіровоградській, Полтавській і Сумській областях прогнозується сильний мокрий сніг та дощ, ожеледь.

В Одеській, Миколаївській, Черкаській, Київській та Чернігівській областях очікується сильний сніг, хуртовини. Синоптики повідомляють про пориви вітру до 15-22 м/с, однак місцями, крім західних та східних областей, очікується до 25 м/с, а в Одеській та Миколаївській області 28-30 м/с. У західних областях місцями буде невеликий сніг.

Вдень 27 листопада в Україні очікується послаблення опадів та явищ.

Температура в неділю вночі та вдень 0 -5 градусів, у східних, південно-східних областях вночі +1 +6, а вдень +8 +13 градусів. При цьому в Криму прогріється до +16.

У понеділок вночі -4 -9, а вдень -2 -7. В південній частині та східних областях вночі та вдень очікується від -4 до +2 градусів. На дорогах країни ожеледиця.

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