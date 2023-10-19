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У частині областей України штормове попередження: де чекати негоди

Україна, Четвер 19 жовтня 2023 14:33
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У частині областей України штормове попередження: де чекати негоди Фото: у частині областей України штормове попередження (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні завтра, 20 жовтня, погіршиться. У частині областей нашої країни оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр" у Facebook.

За прогнозами синоптиків, завтра у південних, центральних та східних областях будуть шквали. Пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с. У Карпатах - шквали до 20-25 м/с.

Крім того, Закарпаття накриють дощі. Синоптики попереджають про сильні опади.

Через негоду синоптики оголосили у центрі, на півдні та сході України штормове попередження та встановили перший (жовтий) рівень небезпеки.

У частині областей України штормове попередження: де чекати негоди

Погода в Україні

В Україні у середині жовтня прийшла осіння прохолода. Протягом останнього тижня стовпчики термометрів показують від +5 до +19 градусів вдень, а вночі у деяких областях заморозках.

В Укргідрометцентрі попередили, що після 20 жовтня українців чекає серйозне похолодання, місцями можливий мокрий сніг.

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