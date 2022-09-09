Часть Украины накроют осенние дожди: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 9 сентября, большую часть Украины накроют осенние дожди. При этом на юге столбики термометров покажут до +26 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в южных и центральных областях ожидают умеренные дожди, а на западе - значительные ливни. На Левобережной Украине будет сухо, но с переменной облачностью.

Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. На западе возможны шквалы.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +3 +5 градусов, днем +15 +18;

на западе ночью +8 +14, а днем +13 +20 градусов;

в восточных областях ночью +6 +10 градусов, днем +16 +19;

на юге страны ночью +11 +16, а днем +20 +26 градусов;

в центральных областях ночью +6 +10 градусов, днем +17 +21.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет сухая погода, хоть и местами пасмурная. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Температура ночью будет в пределах до +5 +7 градусов, а днем воздух прогреется до +16 +18 градусов.