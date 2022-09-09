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Часть Украины накроют осенние дожди: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Пятница 09 сентября 2022 07:00
Часть Украины накроют осенние дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине 9 сентября будет дождливой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 9 сентября, большую часть Украины накроют осенние дожди. При этом на юге столбики термометров покажут до +26 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в южных и центральных областях ожидают умеренные дожди, а на западе - значительные ливни. На Левобережной Украине будет сухо, но с переменной облачностью.

Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. На западе возможны шквалы.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +3 +5 градусов, днем +15 +18;
  • на западе ночью +8 +14, а днем +13 +20 градусов;
  • в восточных областях ночью +6 +10 градусов, днем +16 +19;
  • на юге страны ночью +11 +16, а днем +20 +26 градусов;
  • в центральных областях ночью +6 +10 градусов, днем +17 +21.

Часть Украины накроют осенние дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня будет сухая погода, хоть и местами пасмурная. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Температура ночью будет в пределах до +5 +7 градусов, а днем воздух прогреется до +16 +18 градусов.

Часть Украины накроют осенние дожди: прогноз погоды на сегодня

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на выходные и предупредили о дождях в ближайшие дни.

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