Час тиснути. Німеччина очікує на жорсткий санкційний пакет від США проти Росії

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул виступив за посилення санкційного тиску США на Росію, щоб разом із ЄС змусити Кремль до реальних переговорів з Україною щодо припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.

"Я також виходжу з того, зважаючи на мої розмови з держсекретарем США Марко Рубіо, що цей пакет буде розглянутий у Сенаті США вже наступного тижня, і почнуться перші кроки до його реалізації", - заявив Вадефул.

За його словами, 2 червня він зустрінеться в Берліні з американським сенатором Ліндсі Гремом, який підготував масштабний санкційний пакет, включно з вторинними санкціями.

Санкції США проти Росії

Американські сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь представили законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії у разі відмови від тривалого миру з Україною.

Санкції передбачають покарання за небажання вести чесні переговори чи за спроби підірвати суверенітет України після укладення мирної угоди. Документ також містить норму про 500% тариф на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші ресурси.

Грем заявив, що має достатню підтримку в обох палатах Конгресу, зокрема 81 голос у Сенаті, що дозволить подолати можливе вето Дональда Трампа.

Сенатор наголосив, що Путін опиниться перед вибором: або домовлятися про припинення війни, або зіткнутися з економічною катастрофою.

За оцінкою ексрадника президента України Олега Устенка, в разі ухвалення закону Росія може втратити близько 150 мільярдів доларів - майже 40% її бюджету.

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