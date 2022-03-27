На ЧАЭС провели частичную ротацию персонала
На Чернобыльской АЭС удалось провести частичную ротацию персонала, который находился в заложниках оккупантов с первого дня войны.
Об этом заявил городской глава Славутича Юрий Фомичев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
"На счет ротации персонала: нам действительно удалось заменить ту смену, которая оказалось в первый день масштабного вторжения, 24 февраля, на Чернобыльской АЭС. 26 дней все работники станции находились там в заложниках. Нам удалось частично заменить людей, чтобы они вернулись в свои семьи", - сообщил он.
По словам Фомичева, удалось найти добровольцев, которые заменили персонал ЧАЭС.
"Мы нашли добровольцев – они настоящие герои, как и те, кто был там в это время. Но это уже осознанное решение людей: поехать на Чернобыльскую АЭС, понимая, что это может быть надолго", - добавил мэр Славутича.
При этом он добавил, что власти ведут постоянные диалоги, чтобы делать ротацию чаще.
"Чтобы это было не 20 дней, а хотя бы вдвое меньше и еще чаще. О полноценном восстановлении системы работы и замены персонала пока речь не идет, но о более частой ротации переговоры продолжаются", - добавил Фомичев.
Напомним, последняя ротация персонала на ЧАЭС состоялась 20 марта.
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