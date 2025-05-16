CBAM доб’є українську економіку та не допоможе довкіллю, - експерт

Європейський механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM), який передбачає запровадження вуглецевого мита з 2026 року, може мати катастрофічні наслідки для економіки України, що воює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар засновниці ESG Liga, президентки Асоціації професіоналів довкілля PAEW, гендиректорки "Офісу сталих рішень" Людмили Циганок.

"CBAM може зруйнувати українську економіку вже у 2026 році.І не допоможе довкіллю", – наголосила вона.

Циганок навела шокуючі оцінки впливу нового регламенту ЄС: зниження ВВП на 4,8%, скорочення експорту до Євросоюзу на 7,8%, до 120 тисяч втрачених робочих місць, а також - зменшення податкових надходжень більш як на $3,5 млрд.

"А тепер уявіть, як це допоможе клімату? Ніяк", – констатує експертка.

На її переконання, CBAM у воєнній Україні не стимулюватиме екологічну трансформацію, а, навпаки, зупинить її. Причини - відсутність

ресурсів для модернізації, пріоритет виживання над екологією, і, зрештою,загроза заміщення українського експорту більш "брудними" аналогами з третіх країн.

"Українські підприємства не мають ресурсів на декарбонізацію під обстрілами. Падіння економіки - менше можливостей для екологічної політики. Замість скорочення викидів - зупинка виробництва й ріст безробіття. А “чисті”українські товари замінить "брудний" імпорт із третіх країн", – пояснила вона.

Людмила Циганок наголосила: у регламенті CBAM є юридичний механізм, що дозволяє призупинити його дію в разі війни - це стаття 30(7). Однак досі жодна країна, включно з Україною, не скористалася цим правом.

Вона звернулася до Кабінету Міністрів, зокрема до віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної, міністерки економіки Юлії Свириденко та заступниці міністра захисту довкілля Світлани Гринчук із закликом:

"Просимо Кабінет міністрів України звернутись до Єврокомісії і добитись відстрочки CBAM - на час війни + 5 років", - додала вона.

Раніше експерти найбільшого в Україні бізнес-об'єднання енергетичних компаній Energy Club наголошували, що CBAM несе потенційні ризики для української економіки - від скорочення експорту й валютних надходжень до додаткового навантаження на промислові підприємства.